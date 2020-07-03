بن حبريش بمعية عدد من المشائخ والعقلاء يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ عوض بن منيف الجابري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020

الخليج 365 - سيئون

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نقل الشيخ عمرو بن علي بن حبريش العليي وكيل أول حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع عصر الخميس تعازي ومواساة الأخ محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني إلى أسرة الفقيد الشيخ عوض بن سالم بن منيف الجابري الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس.

وخلال زيارة له إلى منزل الفقيد في مديرية ساه قدم الشيخ بن حبريش - بمعية الشيخ صالح بن سالم العامري عضو مجلس النواب والشيخ خالد محسن العامري والمنصب سعيد بن عبدالله باعباد وجمع من مشايخ وعقلاء الحموم والعوامر - واجب العزاء والمواساة إلى أبن الفقيد، الشيخ "غازي" وأهله وأقاربه، وقبيلة آل جابر، معبرًا عن بالغ الحزن والأسى برحيل هذه الشخصية الوطنية والإجتماعية والقبلية البارزة في حضرموت التي تعد واحدًا من الشخصيات والقيادات المهمة التي عملت بكل تفاني وإخلاص في خدمة المجتمع والعمل الخيري والإجتماعي والإنساني وإصلاح ذات البين.. سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب اولاده وأهله وذويه بجميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب الشيخ غازي بن عوض بن منيف الجابري عن شكره وتقديره للشيخ عمرو بن حبريش والوفد المرافق له على تقديم واجب العزاء والمواساة.