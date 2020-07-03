شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى كبرى : دراسة حديثة تكشف عن تواجد علاج لفيروس كورونا بالصيدليّات بأرخص الأسعار! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت دراسة جديدة بأنّ هناك علاج لفيروس كورونا متواجد في كافّة الصيدليّات وبتكلفة رخيصة جدّاً لا تكاد تُذكر؛ حيث يستخدمه أغلب مرضى السكّري في مختلف أنحاء العالم، موضّحة بأنّ العلاج يحمل اسم (جلوكوفاج)، وهو علاج شائع ورخيص لمرضى السكري من النوع الثاني، وهو علاج معتمد في بريطانيا لمرضى السكّري ومتوافر لهم باستمرار.

وتابعت الدراسة أنّ ثمنه لا يكاد يُذكر؛ حيث وصفته بأنّه برخص التراب، وأشارت إلى أنّ ثمن الحبّة الواحدة من هذا الدواء يبلغ 3 بنسات، أي نحو أربع سنتات أمريكيّة، فيما وصفه الباحثون الصينيّون بأنّه دواء عجيب بعد أن اكتشفوا أنّه يؤدّي إلى خفض استجابة الجسم للإلتهابات.

وبدأ الباحثون الصينيّون إجراء دراساتهم على هذا الدواء بعد أن لاحظوا في بدايات الشهر الماضي أنّ نسبة الوفيّات بفيروس كورونا المستجد في أوساط المرضى الذين يتناولون هذا الدواء منخفضة.