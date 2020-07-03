شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة انفجارات ضخمة في تركيا وسقوط قتلى وعشرات الجرحى .. تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلنت السلطات التركية أن سلسلة انفجارات ضخمة هزت مصنعا للألعاب النارية في إقليم صقاريا بشمال غرب تركيا.
وأدت تلك الانفجارات إلى إصابة 10 أشخاص على الأقل، فيما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن جتين أو.قطاي كالديريم حاكم الإقليم قوله إن ما يتراوح بين 150 و200 شخص كانوا داخل المجمع الواقع في منطقة هيندك في صقاريا.
ولم يتضح بعد سبب الانفجارات. وبثت محطة (سي.إن.إن ترك) لقطات لعمود ضخم من الدخان يتصاعد من موقع الانفجار.
وقالت وكالة الأناضول إن العديد من سيارات الإسعاف ومركبات الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث بعد الانفجارات التي سُمعت على مسافة تصل إلى 50 كيلومترا.
وذكر كالديريم "هناك ما بين 150 إلى 200 شخص (في الموقع) حسب معلومات من صاحب المصنع ولكن لا يمكننا التدخل لأن الانفجارات مستمرة".
وقالت الوكالة إن وزراء الداخلية والصحة والعمل توجهوا إلى صقاريا لمتابعة الوضع.?
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