وأخيرًا : بشار الاسد يقترب من الرحيل عن السلطة رغمًا عنه .. والاتجاة الى هذا البلد للجوء .. ومفاجاة تكشف عن هوية الرئيس السوري الجديد

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عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ٠٣ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٦ مساءً (الخليج 365)

كشفت مصادر مقربة من النظام السوري قرب رحيل بشار الأسد عن السلطة رغمًا عنه ومغادرة البلاد . وأكدت انه يتم تحديد بلد اللجوء بضغط روسي ، وسط تردد انباء عن ترشيح روسيا للعميد في قوات النظام الروسي "سليم حربا " لتولي النظام بعد الأسد وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة للنظام في سوريا . كما أكد نجل وزير الدفاع السوري "مصطفى طلاس " ان روسيا طلبت من " الأسد " حصر التواجد الأمني له في محافظتي درعا والسويداء قبل رحيله .

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