شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل .. رد سريع ومفاجئ .. الحوثي يستهدف السعودية بأسراب من الطائرات ويكشف عن تفاصيل العملية الواسعة (المواقع المستهدفة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ٠٣ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣١ مساءً (الخليج 365)

أعلن الحوثي مساء اليوم الجمعة عن تفاصيل الهجوم الأخير الذي شنته على المملكة قبل ساعات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان مقتضب “إن قواته نفذت عملية واسعة لسلاح الجو المسير باتجاه خميس مشيط ونجران بعدد كبير من طائرات قاصف2K”.

وأضاف سريع أن العملية استهدفت غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة خالد الجوية وأهدافاً عسكرية أخرى.

وأشار إلى إن عملية الطيران المسير أصابت أهدافها بدقة عالية في خميس مشيط ونجران.

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الحوثي يستهدف السعودية بأسراب الطائرات وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد جماعة الحوثيين أنه اعترض ودمر أربع طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الجماعة باتجاه المملكة.

وقالت قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيانها: “قوات التحالف المشتركة تعترض وتدمر عدد 4 طائرات دون طيار “مفخخة”، أطلقته الحوثي باتجاه المملكة”.

وأكد العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، “الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وافشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة الحوثي”.

كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثي أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.