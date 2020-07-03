شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ... طفلة ميتة تباغت والديها وتظهر لهما من نافذة السيارة بعد اربع اعوام من دفنها ... وعندما اتصل الوالدان بالشرطة كانت المفاجئة التي لا تكن بالحسبان ... صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ٠٣ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٢٦ مساءً (الخليج 365)

في واقعة مثيرة للدهشة ، فوجئ والدي طفلة متوفاه بظهور وجهها على زجاج نافذة السيارة عند هبوب عاصفة قوية مضيئة . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضا : شاهد بالفيديو : ‘‘أسد جائع’’ يخطف ’’طفلة عمرها اربعة سنوات’’ من يد والدها ... شاهدوا كيف ‘‘أنتزع رأسها بوحشية‘‘ ... ’’فيديو لأصحاب القلوب القوية‘‘ Advertisements ظهور مفاجئ لنجمة ’’باب الحارة‘‘ دانا جبر بـ‘‘إطلاله جديدة ’’ ... و’’الجمهور ’’يفقد صوابه ويهجم عليها بهذه ‘‘العبارات الجارحه‘‘ ... ’’صور‘‘ وتسبب المشهد في صدمة للأبوين ليعتقدا لوهلة ان ابنتهما "4 سنوات " لا زالت باقية معهم رغم دفنها ، حتى تبين لهما أنها قبلة كانت قد طبعتها بأحمر الشفاه اللامع دون أن يدريان ليظل أثرها يذكرهما بها دائماً. واستغل الأبوين تلك الصدفة ، وتسائلا عبر مواقع التواصل الإجتماعي لو هناك فرصة للإحتفاظ ببصمة وجه الطفلة حتى تفاعلت الشرطة معهم ونجحت في رفع بصمة الوجه بإحترافية إلى سطح آخر يجعل وجهها يظهر جلياً عند تسليط الضوء عليه .

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ... طفلة ميتة تباغت والديها وتظهر لهما من نافذة السيارة بعد اربع اعوام من دفنها ... وعندما اتصل الوالدان بالشرطة كانت المفاجئة التي لا تكن بالحسبان ... صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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