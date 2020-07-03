شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي : ينعي قائد عسكري بارز .. ويتحدث عن خسارة كبيرة للجنوب عقب رحيله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي ، يوم الخميس، قائد عسكري بارز تابع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي متأثرا بإصابته بمرض عضال.

وقالت مصادر محلية إن قائد الكتيبة الثانية عاصفة "العميد عارف عبدالرحمن الدكّام " توفي امس الخميس بعد صراع مرير مع المرض.

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وأورد الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي خبر تعزية من رئيس المجلس عيدروس الزبيدي إلى العميد عبدالرحمن الدكّام، في وفاة نجله العميد عارف عبدالرحمن الدكّام، قائد الكتيبة الثانية عاصفة، الذي وافاه الأجل يوم الخميس .

وأشاد الزبيدي بمناقب الفقيد وأدواره، مؤكداً أن الجنوب خسر برحيله قائداً كفوءً كان مثالاً في الانضباط والالتزام العسكري ، حسب قوله.

وعبر الزبيدي عن خالص تعازيه ومواساته لوالده العميد عبدالرحمن الدكّام وأولاده وأفراد أسرته كافة، ومشاطرته لهم أحزانهم بهذ المصاب الأليم.