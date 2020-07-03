شكرا لمتابعة خبر عن سلطنة عمان : تصدر بيان هام بشأن حل الازمة اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، اليوم الجمعة، استمرارها في دعم جهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي يحقق لليمن والشعب اليمني الأمن والاستقرار.

وقالت الخارجية في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث التقى وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي، وقدّم شكره للسلطنة على الجهود التي تقوم بها لإيصال المساعدات وتحقيق السلام في اليمن.

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وكان غريفيث غادر الرياض مساء أمس الخميس إلى مسقط التي من المقرر أن يلتقي فيها وفدا حوثيا برئاسة ناطق الميليشيا الانقلابية محمد عبدالسلام.

ودعا غريفيث، أمس الخميس، الأحزب اليمنية إلى الإسهام في إنجاح مقترحه حول الإعلان المشترك حول وقف إطلاق النار والجانب الإنساني والاقتصادي والتسویة السیاسیة الشاملة والمساعي لإنهاء معاناة الشعب الیمني وإیقاف نزیف الدم والتخفیف من الآثار الناتجة عن جائحة كورونا ومن ثم الخوض في المباحثات السیاسیة.