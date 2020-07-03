شكرا لمتابعة خبر عن هجوم حوثي جديد بعدد من الطائرات المفخخة .. والتحالف يصدر بيان بما حدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير عدد (4) طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة، منها (3) طائرات بدون طيار تم اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية.

ووفقا لوكالة واس أوضح العقيد المالكي الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة الحوثيون ، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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