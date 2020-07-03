شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ‏أحد المشاهير تقدم لخطبتها فوافقت واحتفالها يهز مواقع التواصل...خطوبة النجمة "زين كرزون"...(شاهد الفيديو). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ‏احتفلت نجمة ”السوشيال ميديا“ الأردنية زين كرزون، بخطوبتها على رجل أعمال أردني شاب يُدعى عبدالله كنعان، وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

ونشرت زين كرزون صورة عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ من الاحتفال جمعتها بخطيبها وكتبت: ”الحمدالله الذي تتم بنعمته الصالحات تمت خطوبتي اليوم عقبالكم يا أحلى صبايا“.

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وبحسب مقاطع فيديو وصورًا تم تناقلها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اقتصر حفل الخطوبة على حضور أفراد من الأسرتين فقط وتم استغلال الاحتفال بعيد ميلادها الذي وافق 24 يونيو وتوأمها هيا كرزون وتمت خطبتها.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة لنجمة السوشال ميديا زين كرزون وخطيبها، تفاجئها بقيام حبيبها بخطبتها وتقديم ”خاتم“ الخطوبة لها وسط فرحة كبيرة بين الحضور.

وارتدت زين كرزون فستانًا أنيقًا يحمل اللون الأخضر الغامق ونسقته بتسريحة شعر مناسبة ومكياج ناعم، وسط بكائها من فرحة المفاجأة، رغم أن ترتيبها لتلك الإطلالة أثار جدلًا بين المتابعين كونها كانت على علم مسبق بالمفاجأة وأنها من رتبت لها.

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