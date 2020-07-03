بن دغر يحدد موقفه من المنافسة على رئاسة الحكومة.. ويؤكد: لست منهم

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يزيد بن سلمان - شبوة - نفي د.احمد عبيد بن دغر أن يكون من المتنافسين على رئاسة الحكومة المزمع تشكيلها قريبا، وكتب منشور على صفحته في موقع فيس بوك جاء فيه : Advertisements د. أحمد عبيد بن دغر 3 يوليو2020 ليست رئاسة الحكومة مغنم حتى تتزاحم حولها الأسماء، فمن سيسعى لهذه المهمة اليوم-ولست منهم-لابد أنه يدرك حجم وثقل المسؤولية، إنها الأمانة التي خشيت من حملها الجبال. نحن نمر بظروف كارثية، غاب فيها العقل وتحكمت فينا الأهواء، ولكنها اليمن ستنتج ولو لاحقاً أسباب قوتها واتحادها ومناعتها.

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