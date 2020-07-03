شكرا لبحثكم عن خبر الطبيب طلال البريكي يحصل على الدكتوراه في الصحة العامة وطب المجتمع من جامعة أسيوط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - منحت جامعة أسيوط صباح يوم الأربعاء الموافق ٧/١/ ٢٠٢٠م درجة الدكتوراه في الصحة العامة وطب المجتمع للباحث الطبيب / طلال أحمد علي البريكي مبعوث وزارة الصحة بالجمهورية اليمنية عن رسالتة العلمية الموسومة بعنوان (نمط وعوامل الخطورة لمرضى سرطان أبيضاض الدم عند الأطفال المترددين على معهد جنوب مصر للأورام بمحافظة أسيوط)

وقد تكونت لجنة الحكم والمناقشة لهذه الرسالة العلمية المقدمة إلى قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة أسيوط من :

أ . د / حسين حسن ظايط أستاذ الطب المهني والبيئي بكلية الطب جامعة القاهرة

أ . د/ أحمد محمد محمود حاني أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة أسيوط

أ . د/ إكرام محمد عبدالخالق أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة أسيوط

أ . م . د/ دعاء محمد محمود عثمان مدرس الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة أسيوط

وبعد المناقشة المستفيضة أقرت لجنة المناقشة والحكم منح الطبيب طلال أحمد البريكي درجة الدكتوراه في تخصص الصحة العامة وطب المجتمع ،،،

وأشادت لجنه المناقشة والحكم بأهمية موضوع الرسالة العلمية وما تتضمنه من نتائج علمية وتوصيات مهمة حول سرطان الدم عند الأطفال وتقديمها بأسلوب علمي متميز ورصين من قبل الباحث

كما أشادت اللجنة بتميز الباحث ومثابرته وإخلاصه في العمل وأخلاقه العالية

وقدم الباحث ملخصآ عن رسالته العلمية حيث اعتبر ان سرطان الدم عند الأطفال هو أكثر السرطانات شيوعآ على مستوى العالم ويشكل حوالي ثلث حالات كل الأورام عند الأطفال في سن ١٨ ومادون ذلك

واوضح في دراستة خطورة عدة عوامل مهمة تعتبر مسببة لسرطان الدم بين الأطفال من خلال دراسة ١٧٠ حالة طفل مصاب بسرطان الدم و ١٧٠ طفل سليم لا توجد عندهم اي أمراض وهم العينة الضابطة

Advertisements

وكانت أهم العوامل وأخطرها المسببه لسرطان دم الاطفال هي :

- تعرض الطفل للمبيدات الزراعية او المبيدات المنزلية

- التاريخ العائلي للاورام.

- تعرض الطفل للاشعة التشخيصية الغير ضرورية

- مهنة الأب في الزراعة وتعرضة للمبيدات وكذلك تخزين المبيدات في البيوت

- الوزن الغير طبيعي للطفل سواء كان مرتفع او منخفض

ومن خلال ذلك قدم الباحث عدة توصيات يتم العمل بها وذلك لحماية الأطفال من سرطان الدم

الجدير بالذكر أن الباحث الطبيب طلال البريكي من مواليد مديرية عرما في محافظة شبوة

حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الطب من كلية الطب جامعة عدن ، كما حصل على شهادة الماجستير في الصحة العامة وطب المجتمع من كلية الطب جامعة أسيوط ،،، ويشتغل الباحث في وزارة الصحة العامة والسكان باليمن ، حيث شارك الطبيب البريكي في العديد من المؤتمرات العلمية والندوات الطبية، حيث له إسهامات كبيرة في خدمة المجتمع والمرضى القادمين من اليمن بغرض العلاج في جمهورية مصر العربية ،،، علما بأن الطبيب طلال البريكي يعد مندوب الملحقية الثقافية والسفارة اليمنية في جامعة أسيوط والممثل العام للدارسين اليمنيين بجامعة أسيوط

حضر المناقشة العديد من الطلاب والطالبات اليمنيين المبتعثين بجامعة أسيوط وطلاب الدراسات العليا بكلية الطب جامعة أسيوط وزملاء الباحث.