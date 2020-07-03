شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذيرات من منخفض جوي يمتد على سواحل بحر العرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020 Advertisements الخليج 365 - المكـلا حذر ‏أرصاد حضرموت من منخفض جوي يتمركز في البحر العربي ويمتد إلى ساحل حضرموت والمهرة وصولا إلى عدن. اعتبارا من يوم الجمعة وحتى الاثنين، متوقعا هطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة. داعيا المواطنين للإبتعاد عن مجاري السيول وأعمدة الكهرباء ومحذرا الصيادين من اضطراب البحر.‎

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