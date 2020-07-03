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عدن - ياسمين التهامي - عاجل .. السعودية تطلق تحذير هام وعاجل لكل مواطن ومقيم في المملكة يمتلك حساب على موقع التواصل الاجتماعي





في خبر عاجل أطلقته المملكة العربية السعودية حذَّر المتحدِّث الرسميّ لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، من “الحسابات المجهولة” التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وقال إنَّها من “أبرز أساليب النصب والاحتيال التي قد تحدث خلال عمليّات التجارة الإلكترونيّة”. ولفت الحسين إلى تضاعف الإقبال على التجارة الإلكترونيّة منذ جائحة فيروس كورونا المستجدّ، موضحاً أنَّ الحسابات المجهولة تُعتبر مصدر التهديد الأول للتجارة الإلكترونيّة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، والتي لا يكون لديها سجلٌ تجاريّ وشهادة “معروف”. وأضاف أنَّ هذه الحسابات تقوم بأساليب لإقناع المستهلك بأنَّها واقعيّة عن طريق شراء متابعين وهميّين، وشراء عمليات “الريتويت” الوهميّ، وانتقاء الصور الجاذبة وذات الجودة العالية للمنتجات، مبيناً أنَّه عندما يختار المستهلك السلعة ويتواصل مع هذه الحسابات المجهولة يوجهونه لحساباتٍ أخرى وجميعها “حساباتٍ شخصيّة”.





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