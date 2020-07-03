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عدن - ياسمين التهامي - خال الرئيس ‘‘صدام حسين’’ يحكي قصة تذرف لها العيون (فيديو)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو نادرا لخال الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وهو في ضيافة الممثل والإعلامي سمير صبري . ونشر أحد الحسابات على "تويتر" مقطع الفيديو لخال صدام حسين،خير الله طلفاح، معلقًا:"أجمل قصتين عن الوفاء عند العرب، يرويهما خير الله طلفاح خال صدام حسين "والد زوجته" من أجمل القصص التي سمعتها". ويظهر في الفيديو الفنان سمير صبري وهو يحاور خال صدام، ويسأله عن أهم صفات العرب، كما كتب الأخير في أحد كتبه ومؤلفاته. ولاقي الفيديو تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حصد أكثر من 9 آلاف مشاهدة. أجمل قصتين عن الوفاء عند العرب ، يرويهما خير الله طلفاح خال صدام حسين "والد زوجته" من أجمل القصص التي سمعتها .. pic.twitter.com/1meZjW41cs — نوادر من التاريخ (@Ksa9ss) January 7, 2020





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