شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يوقفون عددا من شبكات الإنترنت في مسقط الرئيس الراحل صالح .. ويلقون القبض على أصحابها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوقفت جماعة الحوثي عددا من شبكات الإنترنت المحلية في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء وقاموا بالقبض على أصحاب هذه الشبكات .

وقالت مصادر أمنية حوثية للمشهد اليمني اليوم الجمعة أن الحوثيين ألقوا القبض على ثلاثة أشخاص من أصحاب شبكات الإنترنت المحلية في سنحان جنوب شرق العاصمة صنعاء وتم الزج بهم في أحد السجون التابع لقسم شرطة سنحان والذي إنشائه جماعة الحوثي مؤخرا للسيطرة على المديرية .

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وأضافت المصادر أن الحوثيين قاموا بتعميم صور أصحاب شبكات الإنترنت للقبض عليهم في النقاط العسكرية التابعة للحوثيين في المديرية والتي تنتشر فيها بكثافة والتي تم انشائهن بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد فشل انتفاضة ديسمبر 2017م والتي أعلنها الرئيس صالح للخروج على النظام الحوثي الأمامي .

وأكدت المصادر أن الحوثيين قاموا بإزالة محطات التقوية التابعة لشبكات الإنترنت المحلية في منطقة سنحان والتي جائت بمبرر استجابة جماعة الحوثي لطب أهالي المنطقة بأن هذه الشبكات غزوا ثقافي وتخدم أمريكا وإسرائيل ! .

هذا وكان الحوثيين قد اوكلوا مهمة طلب إزالة الشبكات المحلية لعناصر تابعة لهم في المنطقة والتي رفعت مذكرة طلب بإزالة هذه الشبكات وتم بموجبها ازالة هذه الشبكات .