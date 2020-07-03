شكرا لمتابعة خبر عن الفلكي عدنان الشوافي : يزف بشرى سارة بشأن مؤشرات طقس اليمن خلال الأيام القادمة .. و الارصاد يحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف فلكي، بشرى سارة بشأن مؤشرات طقس اليمن خلال الخمسة الأيام القادمة.

وقال الفلكي، عدنان الشوافي، في بيان أطلع عليه المشهد اليمني ، أن مؤشرات طقس اليمن بدء من اليوم الجمعة، و لخمسة أيام قادمة، مبشرة بالخير؛ و ستشهد أمطار موسمية و تراجع نسبي لدرجة الحرارة الشديدة.

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و توقع أن اليمن ستشهد حالة جوية تعمل على إرتفاع في الغطاء السحابي و معدل هطول الأمطار المتفاوتة الشدة و المصحوبة بالعواصف الرعدية و التي تصل الى الغزيرة على بعض المناطق؛ خصوصا غدا السبت و بعد غدا الأحد. و أوضح بأنه و بشكل عام متوقع أن يشمل الهطول معظم المناطق اليمنية، و بدرجة رئيسية المرتفعات الجنوبية الغربية و الهضاب الداخلية المجاورة لها و الهضاب و السواحل الشرقية، و مناطق واسعة من السواحل الجنوبية و المرتفعات الشمالية الغربية، بينما تكون أقل نسبيا في بعض المناطق من الصحاري الداخلية و السواحل الغربية.

و أشار إلى أن أمطار الصلم (الظلم الثاني) ستكون أكثر فائدة للمزارع اليمني إن غزرت.

و توقع أن تساعد الحالة الجوية على إنخفاض نسبي لدرجات الحرارة، حيث شمل البلاد خلال الأيام الماضية تأثيرات موجة الحر الشديدة، و التي فيها درجات الحرارة العظمى في معظم المناطق الصحراروية و الساحلية ما بين 40 الى 45 درجة مئوية.

ولفت إلى أن التراجع سيكون ملحوظ في معظم المناطق مقارنة بالأيام الماضية.

وأشار إلى أن التراجع لا يعنى أن تتحول الاجواء الى باردة في المناطق الصحراوية و الساحلية.

وكان المركز الوطني للارصاد حذر من منخفض جوي يتمركز في البحر العربي ويمتد إلى ساحل حضرموت والمهرة وصولا إلى عدن اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل، متوقعا هطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة.

داعيا المواطنين الى الإبتعاد عن مجاري السيول وأعمدة الكهرباء ومحذرا الصيادين من اضطراب البحر.