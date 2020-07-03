شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يستدعون افراد النظام السابق من القوات المسلحة والأمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجرت جماعة الحوثي عدة إتصالات هاتفية بأفراد القوات المسلحة والأمن للتحرك للجبهات أو حضور دورات طائفية بعد هلاك عناصرهم السابقة في الحرب والتي اشعلتها جماعة الحوثي منذ عام 2004م- الحروب الستة - وزادت وتيرتها نهاية عام 2014م بعد سيطرتهم على السلطة .

وقال عدد من أفراد القوات المسلحة في تصريحات صحفية اليوم أن الحوثيين أجروا إتصالات هاتفية بهم طالبين منهم التحرك للجبهات وبعد اعتذارهم اكتفوا بالطلب منهم بالحضور للإلتحاق بدورات ثقافية طائفية يتم من خلالها تعبئتهم والزج بها في محارق الموت .

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وأضافوا القول أنهم بعد أن رفضوا الاستجابة لجماعة الحوثي لمعرفتهم بدوافع الحوثيين عاودوا الإتصال مرات أخرى ثم تخييرهم بين التحرك للجبهات أو حضور الدورات مالم فسيتم تنزيل أسمائهم .

وأكدوا القول أنه بعد رفضهم ذلك طلبوا منهم الحضور والاستجابة لعدد من اللجان المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية ثم العودة بهدف تصحيح معلوماتهم وتجديدها .

ووضحوا القول أنه لم يعد يهمهم إيقاف النصف الراتب والذي يصرف كل شهرين والذي لم يعد يساوي خمسين دولار وأنهم على علم بأن من ذهب إلى مقرات اللجان يتم الزج بهم في الحروب وقتلهم .

ولقي عدد من الأفراد العسكرين حتفهم بعد الزج بهم في الجبهات بهدف التخلص من العسكريين السابقين واستبدالهم بجيش طائفي في إعادة للتجربة الشيعة في العراق ولكن بطريقة أخرى تتماشى مع ظروف اليمن لعدم مقدرتهم في تسريح الجيش دفعة واحدة وخوفا من أنظمامهم للجيش الوطني .