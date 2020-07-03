جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نجران لم تمضي سوى ساعات على تهديده بالرد المزلزل على الغارات الأخيرة التي شنها طيران العدو السعودي على اليمن خلال اليومين الماضيين، اعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد ” يحيى سريع ” عن قيام سلاح الجو المسير التابع للجيش واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، بعملية عسكرية واسعة استهدفت خميس مشيط ونجران بعدد كبير من طائرات قاصف 2k.

وأوضح أن سلاح الجو تمكن بعون الله وفضله من تنفيذ عملية واسعة ظهر اليوم باتجاه خميس مشيط ونجران بعدد كبير من طائرات قاصف2K المسيرة .

مؤكداً أن الطائرات المسيرة استهدفت غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهدافا عسكرية أخرى.

وقال: أن الطائرات المسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بشير النصر “سريع” من القول الى الفعل .. عملية عسكرية يمنية تستهدف العدو السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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