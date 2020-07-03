ضبط عددا من المتهمين بجرائم القتل والسرقة في إب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – إب

ضبط أمن مدينة القاعدة بمحافظة إب المدعو “وحيد قايد عبده” الملقب بالبرنس والمتهم بقتل المجني عليه “محمد محمد ناجي الصهباني”

وأكد أمن المحافظة القى القبض على المتهم بعد عمليات التحري والمتابعة.. مشيراً الى إحالة المتهم للإجراءات القانونية.

ضبط أمن مدينة االقاعدة بمحافظة إب المدعو “وحيد قايد عبده الملقب بالبرنس والمتهم بقتل المجني عليه “محمد محمد ناجي الصهباني”

وكان أمن المحافظة، اشار الى جملة من الإنجازات الأمنية التي حقهها في ضبط الجريمة والحد منها في عدد من المديريات، حيث ضبط أمن مديرية فرع العدين المدعو ( ح . م . ع) 55 عاما والمدعو ( م . ح . ج) 22 عاما المتهمين بواقعة مقتل المجني عليه سلامة حامد الحيمي 60 عاما .

كما ضبط أمن مديرية جبلة بالمحافظة المدعو ( ع . أ . ع) 55 عاما متهما بالشروع في قتل المجني عليه فكري يحيى إبراهيم الصبري 33 عاما .

وضبط أمن مديرية يريم المدعو ( ع . ا . ا) 55 عاما بتهمة الشروع في القتل والإعتداء على أملاك الغير .

وفي سياق متصل القى أمن محافظة إب القبض على المدعو ( م . ج . ا) 25 عاما وهو متهم بإقلاق الأمن والسكينة العامة عبر إطلاق الأعيرة النارية في عرس قريبه.

واهاب أمن المحافظة بكافة رجال الأمن وعقال الحارات إلى ضرورة تشديد الإجراءات القانونية ضد الممارسين لهذه الظاهرة السيئة والخطيرة وضبط المخالفين، الذين يتسببون بإصابة وإزهاق العديد من الأرواح البريئة دون شعور أو ضمير خصوصا في الأعراس والمناسبات والتي تحول الأفراح الى اتراح.

وفي عملية اخرى تمكن أمن مديرية القفر من ضبط عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية.

واوضح أمن المحافظة انه بعد عملية تحري أمني ورصد دقيق تم ضبط عصابة سرقات الدراجات النارية المكونة من المدعو ( ا . ه . ا) 22 عاما، والمدعو ( و . ع . ا) 18 عاما والمدعو ( م . ع م) 24 عاما، وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بسرقة العديد من الدراجات النارية من مركز المحافظة.

وفي نفس السياق القى مركز شرطة 21 سبتمبر بمديرية الظهار بالمحافظة القبض على 8 اشخاص متهمين بالسرقة من منزل المواطن الشعوري، وتقدر قيمة المسروقات ب 2 مليون ريال يمني.

كما ضبط المركز ، المدعو ( ش . ع . ب ” 26 عام ) يسكن مخيم النازحين من اهالي الحديدة ، لقيامة بسرقة جهاز “لابتوب” وتلفون سيار نوع “هواوي” من منزل المواطن عبدالرحمن الجابري .

وضبط نفس مركز الشرطة متهما يبلغ من العمر 22 عاما، قام بسرقة تلفونات نوع إتش تي من احد المواطنين.

وقد احيل جميع المتهمين للإجراءات القانونية.