شكرا لمتابعة خبر عن قيادي في الانتقالي يرد على طلب "عبدالعزيز جباري" بتعيين رئيسا للوزراء من حضرموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقب عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي على تغريدة لـمستشار الرئيس هادي , عبدالعزيز جباري التي ادعى فيها ان "المصلحة الوطنيه تقتضي تكليف شخصية وطنيه من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديده".

ووجه العولقي سؤالا لجباري قائلا:ألم يكن خالد بحاح شخصية وطنية من حضرموت ترأس الحكومة بالتوافق وانقلبتوا عليه بذرائع واهية ولم تقدموا من بعده سوى الخيبات والفشل الذريع؟؟.

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واضاف: مزايدتك باسم حضرموت والجنوب عامة غير مقبولة أما المصلحة العامة فتقتضي أن يتوارى عن الأنظار المؤدلجين المرضى ومن ثبت فشلهم وفسادهم طيلة 5 سنوات.

وسبق حذر نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري من فرض شخصية من قبل جهة غير يمنية، في إشارة إلى فرض معين عبدالملك.

واعتبر إعادة تعيين معين بأنه يعني ان الشرعية بكل مكوناتها اصبحت لاحول لها ولا قوه، وقال إن على الشعب اليمني ان يدرك هذه الحقيقة.

وأكد جباري في تغريدة لها إن المصلحة الوطنية تقتضي تكليف شخصية وطنيه من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديدة.