شكرا لمتابعة خبر عن لجنة اختيار رئيس الوزراء تستبعد معين عبدالملك وتقترح 3 شخصيات من اقليم حضرموت (اسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مطلعة فشل سير عمل اللجنة المكلفة بترشيح رئيسا للوزراء خلفا للدكتور معين عبدالملك بحسب اتفاق الرياض.

وقالت المصادر إن الاجتماع الثالث الذي عقد مساء امس الخميس 2 يوليو في مدينة الرياض فشل، بسبب تمسك الأطراف بمرشحيها واتفاقها جميعا على رفض اعادة تجديد ترشيح رئيس الوزراء الحالي.

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وبحسب المصادر فإن اللجنة تعمل مسالة توزيع السلطة بين الاقاليم وترفض تجميع السلطات في محافظة واحدة حيث تستأثر تعز حاليا برئاسة السلطة التشريعية والتنفيذية كون رئيسي مجلس النواب والوزراء والشورى من تعز .وذكرت المصادر انه رغم فشل الاجتماع الليلة الماضية وسط تصلب موقف جميع الاطراف وفشل الوسطاء في التوافق وعدم التوصل لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء من بين عدة اسماء تم طرحها الا انه وبعد الاجتماع مباشرة وبطلب من الوسطاء عقدت عدة أطراف لقاءات جانبية استبعدت فيها جميع الاسماء المطروحة سابقا ومنها خالد بحاح وعادل باحميد ورشاد العليمي ومعين عبدالملك ومحمد بن عديو.

وخلصت الاجتماعات الجانبية في الاتفاق على ترشيح ثلاثة أسماء لشخصيات وطنية من إقليم حضرموت ليست على علاقة مباشرة بأي من الأطراف المتصارعة وتحظى باحترام الجميع كشخصيات وطنية ومقتدرة.

وكشفت المصادر أن من أبرز الأسماء المرشحة لمنصب رئاسة الوزراء المهندس حيدر ابوبكر العطاس رئيس وزراء أول حكومة للجمهورية اليمنية ورئيس مؤتمر القاهرة الجنوبي بالاضافة الى الاكاديمي المعروف الدكتور احمد الشاعر باسردة رئيس جامعة صنعاء الأسبق واستاذ علم ادارة المؤسسات بجامعات كندا والسعودية والأردن والدكتور سعد الدين بن طالب عضو مجلس نواب سابق ووزير سابق وعضو هيئة مكافحة الفساد.

وأكدت المصادر أن تسمية رئيسا للوزراء رسميا سيتم خلال الأيام القادمة بقرار من الرئيس هادي وبمباركة جميع الأطراف وسيختار طرفي اتفاق الرياض نائبا يمثل كلا منهما .