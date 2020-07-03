الكشف عن فضيحة جديدة بالتعليم العالي ابطالها مارم وباسلامة

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يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورة ضوئية لرسالة موجهة من السفارة اليمنية في القاهرة إلى وزير التعليم العالي حسين باسلامة تطلب اعتماد منح دراسية لابناء موظفي السفارة في القاهرة من دون أي اختبارات أو توفر الاجراءات الصحية ولو على مستوى المعدل الدراسي ،حيث تم ترشيح طالبة لدراسة الطب بمعدل ٧٣٪. انظر الوثيقة..

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