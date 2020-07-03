شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. انفجار عنيف يهز بيحان شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هز انفجار عنيف قبل قليل مدينة بيحان شمال غرب محافظة شبوة . وبحسب شهود عيان فقد سمع دوي الانفجار في عدة مناطق بالمديرية . وافاد الشهود بان صوت الانفجار قدم من وسط المدينة تجاة سوق المدينة . ولم يتم حتى الان الكشف عن اسباب الانفجار وما اذا كان قد خلف ضحايا من المواطنين

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