الطبيب طلال البريكي يحصل على الدكتوراة في الصحة العامة وطب المجتمع من كلية الطب بجامعة أسيوط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020

منحت جامعة أسيوط بمصر، درجة الدكتوراة في الصحة العامة وطب المجتمع للباحث الطبيب / طلال أحمد علي البريكي مبعوث وزارة الصحة بالجمهورية اليمنية، عن رسالتة العلمية الموسومة بعنوان (نمط وعوامل الخطورة لمرضى سرطان أبيضاض الدم عند الأطفال المترددين على معهد جنوب مصر للأورام بمحافظة أسيوط) وقد تكونت لجنة الحكم والمناقشة لهذه الرسالة العلمية المقدمة إلى قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة أسيوط كل من: أ. د / حسين حسن ظايط أستاذ الطب المهني والبيئي بكلية الطب جامعة القاهرة. أ. د/ أحمد محمد محمود حاني أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة أسيوط. أ. د/ إكرام محمد عبدالخالق أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة أسيوط. أ.م. د/ دعاء محمد محمود عثمان مدرس الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة أسيوط. وبعد المناقشة المستفيضة أقرت لجنة المناقشة والحكم منح الطبيب طلال أحمد البريكي درجة الدكتوراه في تخصص الصحة العامة وطب المجتمع، وأشادت لجنه المناقشة والحكم بأهمية موضوع الرسالة العلمية وما تتضمنه من نتائج علمية وتوصيات مهمة حول سرطان الدم عند الاطفال وتقديمها بأسلوب علمي متميز ورصين من قبل الباحث. وكذلك اشادت اللجنة بتميز الباحث ومثابرته وأخلاصه في العمل وأخلاقه العالية. وقدم الباحث ملخص عن رسالته العلمية حيث اعتبر ان سرطان الدم عند الأطفال هو اكثر السرطانات شيوعا على مستوى العالم ويشكل حوالي ثلث حالات كل الاورام عند الأطفال في سن ١٨ ومادون ذلك، وقد اوضح في دراستة خطوة عدة عوامل مهمة تعتبر مسببه لسرطان الدم بين الأطفال من خلال دراسة ١٧٠ حالة طفل مصاب بسرطان الدم و ١٧٠ طفل سليم لا توجد عندهم اي أمراض وهم العينة الضابطة. وكانت أهم العوامل وأخطرها المسببه لسرطان دم الاطفال هي : - تعرض الطفل للمبيدات الزراعية او المبيدات المنزلية. - التاريخ العائلي للاورام. - تعرض الطفل للاشعة التشخيصية الغير ضرورية. - مهنة الأب في الزراعة وتعرضة للمبيدات وكذلك تخزين المبيدات في البيوت. - الوزن الغير طبيعي للطفل سوى كان مرتفع او منخفظ. ومن خلال ذلك قدم الباحث عدة توصيات يتم العمل بها وذلك لحماية الأطفال من سرطان الدم.

