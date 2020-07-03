شكرا لبحثكم عن خبر البركاني يخسر الرئاسة لـصالح باصرة .. ومعين رئيسا للحكومة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر سياسة في الرياض ان حزب الاصلاح اليمني قبل التضحية والخروج من المنافسة على رئاسة الحكومة ولكن بشروط اهمها تنصيب عضوه الجنوبي المهندس محسن باصرة نائب رئيس مجلس النواب رئيسا لمجلس النواب بدلا من الرئيس الحالي سلطان البركاني الذي ينتمي الى "تعز" محافظة رئيس الحكومة المتفق على تنصيبه مجددا د.معين عبدالملك سعيد.

وقالت المصادر ان قيادات الشمال اصبحت تستحوذ على اغلب السلطات في الدولة اليمنية التي كانت فقدتها بعد ثورة الشباب 2011، وبلغت ذروتها بسيطرة كوادر الجنوب على كل السلطات العليا بعد 2015م، وان رئاسة مجلس النواب ستكون بمثابة التعويض للكوادر الجنوبية.

وتشهد العاصمة السعودية الرياضة مفاوضات ومشاورات مكثفة لإطلاق الخطوات التنفيذية لاتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والانتقالي الجنوبي، التي من اهم بنودها اخراج القوات المسلحة من العاصمة عدن ودمج القوات العسكرية تحت لواء الدولة وتعيين محافظين جدد للجنوب وتشكيل حكومة جديدة يكون للمجلس الانتقالي الجنوبي فيها نصيب.

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