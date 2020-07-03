الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة على عدد من المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020

الخليج 365 ـ متابعات



توقع المركز اليمني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء خلال الـ 24 الساعة المقبلة. وذكر المركز، في نشرته الجوية التي نشرها في صفحته في “الفيس بوك”، أن هطول الأمطار الغزيرة يرافقها عواصف رعدية ورياح نشطة على شرق ووسط خليج عدن وسواحل وصحارى محافظتي المهرة وحضرموت، مع إمكانية امتدادها غرباً إلى أجزاء من سواحل محافظات شبوة، أبين، لحج وأجزاء من الهضاب الداخلية. كما حذر المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين في المياه الإقليمية وشرق خليج عدن وما جاورها في السواحل والمناطق الشرقية لليمن وحول أرخبيل سقطرى، من الرياح الشديدة واضطراب البحر، منبهًا المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم. وشهدت عدة محافظات يمنية خلال هذا الأسبوع أمطارًا متفاوتة الشدة أدت إلى قطع الطرقات وانهيارات صخرية وترابية.