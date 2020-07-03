شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 4 مدنيين بقصف حوثي في الزاهر بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020 الخليج 365 ـ متابعات

أصيب 4 مدنيين، اليوم الجمعة 3 يوليو 2020م، برصاص وقذائف المليشيا الحوثية بمديريتي الزاهر والسوادية، في جرائم جديدة ترتكبها بحق المدنيين في محافظة البيضاء (وسط اليمن). وأفادت مصادر محلية بسقوط امرأة وطفلين جرحى وتضرر ممتلكات المواطنين في قصف شنته مليشيات الحوثي على قرى آهلة بالسكان بمديرية الزاهر. وبينت المصادر أن مليشيا الحوثي أطلقت قذائف الهاون ومختلف العيارات النارية على منازل المواطنين في منطقة الأجردي آل حميقان ما أدى إلى إصابة امرأة وطفلين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من السيارات.

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