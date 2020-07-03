مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات من ذمار إلى البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020

الخليج 365 ـ ذمار



دفعت مليشيا الحوثي بتعزيزات بشرية على متن أطقم عسكرية من محافظة ذمار نحو جبهات الضالع التي تشهد مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية ومليشيا الحوثي. ورصدت مصادر دفع مليشيا الحوثي بـ 30 مسلحاً من الاستاد الرياضي (مدينة الشهيد ذعفان الرياضية) بمدينة ذمار باتجاه محافظة الضالع. وبينت المصادر أنها تأكدت من أحد مشرفي المليشيات أن التعزيزات في طريقها إلى جبهات الضالع التي تشهد مواجهات محتدمة بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية ضد المليشيات الحوثية. ووفق المصادر فإن المليشيات دفعت بالتعزيزات على متن طقمين عسكريين، لتغطية النقص في عناصرها في جبهات الضالع، والذي كان السبب في نقصهم هو سقوطهم في تلك الجبهات بين قتيل وجريح وأسير. ولفتت المصادر إلى أن المليشيات ستدفع غداً الجمعة بتعزيزات بشرية أخرى نحو جبهات الضالع والساحل الغربي حد اعتراف أحد قيادات المليشيات بمحافظة ذمار.