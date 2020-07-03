شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 12 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020 الخليج 365 ـ الجوف

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 03/تموز/2020، مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 12 غارة على مواقع وتجمعات حوثية في مديرية الحزم عاصمة المحافظة. وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات وتحركات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية.

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