القوات المشتركة تصد هجوماً حوثياً على قطاع المشاريح بالضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020
الخليج 365 ـ الضالع
كسرت القوات المشتركة مسنودة من المقاومة الجنوبية، هجوماً لمليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهة الحُشا، شمال غربي الضالع. وأكد مصدر عسكري ميداني أن القوات المشتركة كسرت في الساعة الأولى من فجر الخميس تسللا لمليشيا الحوثي على مواقعها في منطقة حبيل الحيدري بقطاع المشاريح، مديرية الحُشا. وبحسب المصدر، رصدت وحدات من المشتركة تحركات العناصر الحوثية، وقامت باستدراجها والتعامل معها بحسب القواعد العسكرية. وأفادت المصادر بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا قبل أن تلوذ بالفرار. وصعَّدت المليشيا من عملياتها في مختلف جبهات الحُشا المحاذية لجبهات بتار والجب جنوب غربي الفاخر، بمديرية قعطبة، وكذلك جبهات باب غلق والخرازة وحبيل العبدي على المحور الشمالي للفاخر.
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