مليشيا الحوثي تكثف قصفها للأحياء السكنية في الدريهمي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020 الخليج 365 ـ متابعات

كثفت مليشيات الحوثي، الخميس 2 يوليو /تموز 2020، من قصف القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة بالقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة. وذكرت مصادر محلية في الدريهمي، أن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية في جنوب مركز المديرية بقذائف الهاون بشكل عنيف في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 وعيار البيكا صوب منازل المواطنين. وتابعت المصادر، إن القصف تسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين القاطنين في منازلهم. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة، في ظل الصمت الدولي تجاه تلك الخروقات.

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