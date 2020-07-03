شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : إسرائيل تباغت إيران بضربة خاطفة وتدمير أكبر "منشأة نووية".. ومقاتلات الـ f16 تحلق في سماء هذه الدولة الخليجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين ، أن إسرائيل قامت بقصف معمل تخصيب اليورانيوم الأكبر في إيران ودمرته .

وأوضح كوهين في تغريدة على حسابه بتويتر نقلاً عن مصادر لم يسمها : ” حالات تسمم إشعاعي وإجلاء للسكان من موقع الضربة وتعتيم شامل ، وإيران استنجدت بخبراء روس للتعامل مع التلوث الإشعاعي” . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وأضاف: ” إسرائيل استخدمت طائرات إف ١٦ ” .

من جانبها، أعلنت طهران، اليوم الخميس، عن وقوع حادث في إحدى الوحدات قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي جنوب طهران.

ونشرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أول صورة من الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي صباح اليوم.