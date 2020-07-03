شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهر من وفاتها:امراة تصدم كل افراد عائلتها وتعود للحياة رغم انهم حرقو جثتها بأنفسهم..لن تصدق ماذا حدث ( صورة للمرأة التي عادت الى الحياة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة أغرب من الخيال، عادت امرأة مسنة بعد شهر من افتراض وفاتها بفيروس كورونا لتفاجئ الجميع بأنها لازالت على قيد الحياه . وتفصيلًا، فقد نقلها ابناؤها وأحفادها على وجه السرعة للمستشفى بالإكوادر عقب ظهور علامات المرض، وهناك دخلت في غيبوبة ليعلن الأطباء وفاتها بعد ساعات . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وبالفعل استلم الأبناء جثة بالخطأ ، واضطروا للمكوث شهر بعد حرق جثتها ووضعها في ثلاجة الموتى بانتظار رفع حالة الطوارئ لدفن الرماد. وفجأة عادت لهم الجدة ليتبين لهم أن هذه الجثة كانت لإمرأة أخرى ، فيما قدمت المستشفى اعتذارها بسبب حالة الفوضى مع كثرة الوفيات ، إلا أنهم يعتزمون مقاضاتها لإسترداد تكلفة حرق الجثة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهر من وفاتها:امراة تصدم كل افراد عائلتها وتعود للحياة رغم انهم حرقو جثتها بأنفسهم..لن تصدق ماذا حدث ( صورة للمرأة التي عادت الى الحياة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.