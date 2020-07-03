شكرا لقرائتكم خبر عن من منا لا يذكر قائد حرس "صدام حسين"؟؟.. شاهدوا المفاجأة ماذا حدث له اليوم! (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفرجت السلطات العراقية، عن قائد الحرس الجمهوري في حقبة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، من السجن بعد انتهاء مدة محكوميته.

وأفادت مصادر في سجن الناصرية لوكالة الأنباء الألمانية أنه تم الإفراج عن العميد الركن برزان عبد الغفور، قائد الحرس الجمهوري في حقبة صدام حسين بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 15 عاما في سجن الحوت بالناصرية وتم التأكد بعدم مطلوبيته في قضايا أخرى. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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يذكر أن العميد برزان عبد الغفور سليمان مجيد التكريتي (60 عاما) كان أحد قادة قوات الحرس الجمهوري الخاص في عهد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وعضوا في حزب البعث العربي الاشتراكي، وشقيق اللواء روكان عبد الغفور المرافق الشخصي لصدام حسين.

وفي عام 2017، أقر مجلس النواب العراقي قانونا ينص على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ومصادرة أموال قائمة من 52 من أركان النظام السابق، كان من بينهم برزان عبد الغفور التكريتي.