شكرا لقرائتكم خبر عن عريس يضرب زوجته بعنف ويسحبها بشعرها في يوم الزفاف أمام الحضور.. والسبب صادم الجميع! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام رجل بجر زوجته من شعرها على الطريق في إحدى القرى الهندية، بعد محاولتها منعه من الزواج بأخرى.

ووفقا لـ “الديلي ميل”، فإن الفيديو يظهر الرجل وهو يجر المرأة من شعرها ويضربها بعنف، يوم زفافه بينما يحيط بهما عدد من الأشخاص ولم يتدخل أحد لإنقاذ المرأة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وجاءت المرأة إلى الرجل لتخبرها برفضها زواجه من امرأة أخرى، فقام بضربها على الفور، ولم تكن تتوقع رد فعله.

وبعد هذا الحادث، قررت عائلة العروس الجديدة إلغاء حفل الزفاف، لأنها لم تكن تعلم بأن الزوج مرتبط بأخرى.

ولا يعرف بعد ما إذا كان للرجل في هذه الولاية الهندية الحق في الزواج من امرأة أخرى أم لا.

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