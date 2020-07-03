شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في المهرة .. تشكيل لجنة تحضيرية لإتحاد يضم مقاولي محافظة المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المركز الاعلامي الثقافي

المهرة/ سقطرى

لميس الأصبحي. عقد في جو يملؤه الحماس والتفاؤل مساء اليوم الخميس الموافق 2/7/2020 بفندق تاج بلازا بمدينة الغيظة محافظة المهرة اجتماعا لأعضاء إتحاد مقاولين محافظة المهرة تم خلاله إلى تشكيل اللجنة التحضيرية لإتحاد مقاولين محافظة المهرة المكونة من خمسة أعضاء وهم:

1/جميل نوخذا محمد السنح رئيسا

2/ يأسر عبدالله الأسد عضوا

3/ عمرين سعيد عمرين عضوا

4/ صلاح مسلم الدحيمي عضوا

5/علي عوض سعيد بن ديول عضوا.

هذا وستتولى اللجنة التحضيرية المؤقتة متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالاعداد والتحضير لعقد الاجتماع التأسيسي للإتحاد وإشهاره بالتنسيق مع الجهات الرسمية في السلطة المحلية بمافظة المهرة ذات الاختصاص ، كما ستتولى اللجنة التحضيرية إعداد النظام الأساسي واللائحة الداخلية والتجهيزات الأخرى للاتحاد.

وتم خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل مكون من ثمانية اعضاء لمتابعة حقوق المقاولين ومستحقاتهم المالية المتعثرة لدى جهات السلطة المحلية المختلفة بمحافظة المهرة ويتكون فريق المتابعة من الاخوة الاعضاء:

1/ سيد عوضات سودوت رئيسا

2/ سعيد بن محيسن عضوا.

3/سعيد سالم شنجل عضوا

4/محمد سعد قمصيت عضوا

5/ حسن سعيد محكيك عضوا

6/ حمد سالم طويب عضوا

7/علي عاطي خوار عضوا

8/ عمرين بن سعيد عمرين عضوا.

و في نفس السياق تم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتنفيذ المشاريع بالمحافظة و بعض المعوقات الأخرى التي تواجه مقاولي المهرة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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