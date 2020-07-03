شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. العثور على جثة إعلامية خليجية داخل شقتها .. وتقرير الطب الشرعي يفجر "مفاجأة صادمة" بشأن سبب الوفاة! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي أبو طلال الحمراني، عن العثور على جثة إعلامية كويتية داخل شقتها بعد اختفائها منذ أيام، مشيرًا إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن سبب الوفاة هو تعاطي المخدرات.
وأوضح أنه تم القبض على شاب بتهمة الاشتراك معها في التعاطي ومشتبه بأنه من يجلب المخدرات لها، وتم احتجازه على ذمة التحقيق. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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تركها بعد أن توفيت
وأشار إلى أن الذي كان يشاركها التعاطي شاب من أقاربها قام بتركها بعد أن توفيت في الشقة نتيجة زيادة الجرعة، وأغلق الباب عليها.
وأضاف: “في اليوم التالي اتصل على أقاربها، وادعى أنها كانت قد اتصلت عليه سابقا طلبا للمساعدة، وعندما عاود الاتصال عليها لم تجب على اتصالاته ويشعر بالقلق، وطلب أن يذهبوا لشقتها للاطمئنان عليها”.
واستطرد: “إحدى صديقاتها هي من افتقدتها وذهبت إلى شقتها وبعد أن طرقت الباب عدة مرات اكتشفت أن باب شقتها مغلق لكنه غير مقفل، فقامت بفتحه والدخول، وعثرت على الإعلامية جثة هامدة”.
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