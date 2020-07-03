شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار عروس عربية قبل ساعات من الزفاف.. وعند تشريح الجثة كانت الصدمة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت فتاة عشرينية في الأردن، على الانتحار شنقًا، وذلك قبل ساعات قليلة من زفافها. وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، إذ تبين بعد تشريح الجثة، وجود كدمات، تدل على وجود عنف، فيما علل سبب الوفاة الاختناق برباط ضاغط. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وتبين وجود خلافات عائلية مع عائلة زوج المنتحرة وعائلتها، قد تكون دفعت بها إلى الانتحار.

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