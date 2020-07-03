شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تقدم دعما جديدا لرفد الاقتصاد اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل المملكة العربية السعودية، دعم اليمن حكومة وشعبا، وبالأخص تقديم المشاريع التنموية التي تعد رافداً هاماً من روافد الاقتصاد اليمني.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ستقوم بإعادة تأهيل وتطوير المطارات، وذلك من خلال رفع مستوى وكفاءة المطارات وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين والشركات العاملة في مجال الطيران.

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وذكرت الصحيفة أن البرنامج يسعى من خلال هذه المشاريع الخاصة إلى تأهيل وتطوير المطارات إلى تفعيل وبناء قدرات المؤسسات اليمنية، وتحسين مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للشعب اليمني.

وأوضحت، أن مساهمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر مشاريعه المتعددة لتأهيل المطارات وتطويرها في اليمن ذات أهداف من شأنها تعزيز ربط اليمن بالمنطقة والإقليم والعالم؛ مما يعود بعوائد اقتصادية واجتماعية.

وأكدت الصحيفة، أن هذه المشاريع تساهم في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تسهيل التجارة والسياحة والمساعدات الإنسانية ما ينعكس على الجانب الاقتصادي ويوفر فرص العمل ويحسن من مستوى المعيشة من خلال خلق فرص العمل للشباب اليمني ودعم الاستقرار الاجتماعي وجني الفوائد الاقتصادية لليمن بتنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة الصادرات والتبادل التجاري.