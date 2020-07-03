شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يدعو الصليب الاحمر انتشال جثث مليشيا الحوثي ويؤكد أن الأيام القادمة ستحمل بشائر النصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد الجيش الوطني، الخميس، أن الأيام القادمة ستحمل بشائر النصر، وأن المعركة ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية مستمرة حتى تحرير كامل تراب الوطن.

ودعا قائد اللواء159مشاة العميد سيف عبدالرب الشدادي، الصليب الأحمر إلى انتشال جثث عناصر المليشيا المتناثرة في الشعاب والجبال في الخطوط الأمامية لأرض المعركة في محافظة البيضاء.

وقال الشدادي في تصريح صحفي، إن المعركة ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير تراب الوطن كاملاً دون استثناء.

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وأضاف: واجبنا لا يقتصر على جبهة معينة في البيضاء أو صرواح، بل أداء أي مهمة تُسند إلينا من قيادتنا العسكرية.نحن جاهزون لتنفيذ الأوامر وخوض معركة الوطن الكبرى ضد مليشيا الحوثي المتمردة وتحرير كل شبر من أرض الوطن.

وأكد أن مليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة في جبهة قانية، مشيرا إلى أن رجال القوات المسلحة ورجال القبائل ثابتون ثبات جبال اليمن الشامخة، وهم في جاهزية عالية لتنفيذ الأوامر العليا بالتقدم ومنتظرين ساعة الصفر.

وقال الشدادي:"لن نفرط في شبر واحد من تراب الوطن التي ارتوت وتعطرت بدماء الشهداء الزكية" مؤكدا أن الأيام القادمة سوف تحمل العديد من بشائر النصر على العدو".

وتشهد جبهة قانية بمحافظة البيضاء، معارك عنيفة ومتواصلة منذ نحو ثلاثة أسابيع، بين الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف، وبين ميليشيا الحوثي الانقلابية، والتي أسفرت عن مقتل وجرح المئان من الجانبين أغلبهم من الحوثيين.