شكرا لبحثكم عن خبر بعد 5 سنوات اكتشفوا انه رجل وليس امرأة .. القبض على شاب يمني انتحل شخصية طبيبة بريطانية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت السلطات الماليزية، القبض على شاب يمني، انتحل شخصية طبيبة بريطانية في ماليزيا.
وقالت مصادر خاصة، إن السلطات الماليزية، القت القبض على شاب يمني مثل انه طبيبة بريطانية في اوساط الجالية اليمنية بماليزيا.
وبحسب المصادر فإن القبض على الشاب اليمني، جاء بعد اكتشاف أبناء الجالية اليمنية، ان الشاب الذي لعب دور طبيبة بريطانية منذ خمس سنوات رجل وليس إمرأة او دكتورة.
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