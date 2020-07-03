شكرا لبحثكم عن خبر تمهيدا لاسقاط الجوف .. أبو علي الحاكم ينفذ زيارات ميدانية في المحافظة ويخطط للمعركة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ القيادي البارز في ميليشيا الحوثي أبو علي الحاكم الخميس زيارة إلى بعض مناطق محافظة الجوف في تحرك واضع هدفه اكمال السيطرة على المحافظة.

وقالت مصادر حوثية بأن الحاكم زار منطقة بني نوف بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

وبحسب المصادر فإن الحاكم دعا القبائل إلى القتال في صف الميليشيا بحجة الدفاع عن الوطن معتبرا قوات الجيش الوطني والحكومة الشرعية أدوات أمريكية وعملاء.

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كما دعا الحاكم المشائخ وأعيان محافظة الجوف إلى الانظام إلى ميلشيا الحوثي من أجل تسهيل عمل ميليشياته في احكام السيطرة على المحافظة.

وقد برز الحاكم في حروب كثيرة خاضتها ميليشيا الحوثي كونه قائدا عسكريا ناجحا لكنه ظهر في الفترة الأخيرة وهو يمارس المراوغة والكذب على القبائل وصرف الوعود الكاذبة لكي يمهد الطريق أمام مسلحي ميليشيا الحوثي لسيطرة على منطقة ما.

وتأتي زيارة الحكم هذه بعد أن فشلت الميليشيا من احكام سيطرتها على محافظة الجوف وتكبدها العديد من الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد في جميع معاركها.