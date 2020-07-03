شكرا لبحثكم عن خبر من أجل إعلان وقف اطلاق نار شامل في اليمن .. لقاء يجمع بين غريفيث ووزير الخارجية العمانية في مسقط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بحث المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الخميس، الأزمة اليمنية مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن "غريفيث التقى مع بن علوي، وقدم شكره للسلطنة على الجهود التي تقوم بها لإيصال المساعدات وتحقيق السلام في اليمن".

وأضافت أن بن علوي "أكد خلال اللقاء على استمرار دعم جهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي يحقق لليمن والشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار"، دون مزيد من التفاصيل.

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والأربعاء، غادر غريفيث العاصمة السعودية الرياض إلى مسقط، التي من المقرر أن يعقد فيها مباحثات مع وفد من جماعة "الحوثي"، بحسب ما صرح في وقت سابق مصدر حكومي يمني للأناضول.

كان غريفيث وصل الرياض، الإثنين، وعقد سلسلة مباحثات في الرياض مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، إضافة إلى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، عيدروس الزييدي.

كما عقد في الرياض مباحثات مع ممثلين عن أحزاب يمنية ورئيس البرلمان سلطان البركاني، وكذلك مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعت الأمم المتحدة أطراف النزاع في اليمن، إلى وقف إطلاق نار شامل، واستئناف عاجل للعملية السياسية، دون استجابة لدعوتها حتى الآن.