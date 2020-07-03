شكرا لبحثكم عن خبر الدعوة لاحتشاد عسكري أمام مقر التحالف العربي بعدن .. بيان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بسم الله الرحمن الرحيم

دعوة للاحتشاد

تواصلاً وتتابعا مع كافة الأنشطة والتحركات والمتابعات عقدت قيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي بكافة هيئتيها القيادية والتنفيذية والسكرتارية العامة للهيئة ورؤساء ونواب فروع مديريات محافظة عدن وبحضور ممثل لقيادة مجلس المقاومة في العاصمة عدن

فقد عقدت اجتماعاً طارئا وموسع عصر يوم أمس الخميس 2 يوليو 2020 برئاسة اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة والذي افتتح الاجتماع مرحباً بالحاضرين ومترحماً على ارواح زملاء لنا في الخدمة وفي قيادة الهيئة اختارهم الله إلى جواره خلال شهر رمضان ومابعده بسبب جائحة مرض الحميات وأمراض أخرى سببتها سياسة الحصار والتجويع والموت التي اتبعتها حكومة الفساد على مدى اربع سنوات منذو العام 2015 والتي فتكت بحياة المئات من القادة والضباط العسكريين والامنيين والمدنيين مطالباً الجميع بقراءة الفاتحة على أرواحهم جميعاً.

وقال اليوم نعقد هذا الاجتماع الطارئ لأولوية فرضت نفسها على كل أهداف الهيئة وهي قضية توقف صرف المرتبات لأربعة أشهر متتاليه والتي جرائها زادت حدة المعاناة صعوداً وقساوة .

مستعرضا الخطوات والتحركات الأخيرة لرئاسة وقيادة الهيئة مع جهات عديدة ذات صلة بالمرتبات والتى لم نرى أو نلمس أو نسمع أو نرى أي بريق أمل لفك ذلك الانسداد المسيس لصرف المرتبات

مؤكداً أن الدعوة لهذا الاجتماع ما هو إلا للتشاور وتبادل الأفكار واتخاذ قرار جماعي للتصعيد الاحتجاجي الغاضب والدعوة لفعالية احتجاجية عاجلة للضغط على الحكومة ودول التحالف وفق مسؤولياتهم الرسمية والمباشره مطالبين بالصرف الفوري لمرتبات الأشهر مارس أبريل مايو يونيو 2020 دفعة واحدة ، وانفاذ قرارات التسوية لأوضاع المتقاعدين العسكريين والمسرحين قسراً وإنفاذ قرارات التسوية والحكم القضائي ل 533 من ضباط الأمن السياسي.

وإزاء ذلك فقد وضع الأخ رئيس الهيئة أمام الجميع عدة خيارات للتحرك الاحتجاجي الوشيك جداً لمعرفة آراء الجميع ، والتي ترجح وتجمع على أحدى تلك الخيارات ، وبعد نقاش مستفيض من قبل الحاضرين فقد أجمعوا وصادقوا على الدعوة لتنفيذ الفعالية الاحتجاجية أمام مقر قوات التحالف المعروف للجميع.

وعليه فقد تم في الاجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية ولجانها الفرعية لهذه الفعالية والتي اجتمعت في ختام الاجتماع وتم توزيع المهام بين لجانها الأساسية

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وفي هذا السياق فإن اللجنة التحضيرية تدعو كافة ابناء شعبنا الجنوبي ممثلا بنقاباته الوطنية الجنوبيه وجمعية المتقاعدين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني وهي كذلك دعوة مباشرة لكافة قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة الجنوبية والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى إلى التحشيد والاحتشاد الفاعل والمهيب لإنجاح هذه الفعالية الاحتجاجية التي دعت إليها رئاسة وقيادة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن والمقاومة والنقابات العمالية الجنوبيه والمقرر إقامتها صباح يوم الأحد القادم الموافق 5 يوليو 2020 الساعة التاسعة صباحًا أمام مقر قوات التحالف والذي ستتبعها خطوات احتجاجية تصاعدية أن لم تلبى جل المطالب وأولها الصرف الفوري للمرتبات المتراكمة لأربعة أشهر على التوالي.

كما تتوجه اللجنة التحضيرية بدعوة كافة وسائل الإعلام المختلفة ووسائل الإعلام الحر إلى الحضور والمشاركة في التغطية والنقل المباشرلهذه الفعالية الاحتجاجية وخطواتها اللاحقة.

وفي الختام فاننا نتوجه الى شعبنا الجنوبي وجيشه وأمنه ومقاومته التي يتجرع مرارات وعذابات سياسة التجويع والموت والافقار الممنهج في المرتبات والخدمات من قبل حكومة الفساد ومنظوماتها ، ندعو الجميع إلى التفاعل الجاد والمشاركة المهيبة نصرة وتحريرا للحقوق العادلة والمغتصبة من قبل الظلمة والظالمين الفاسدين ناهبي المرتبات وخيرات ومقدرات الوطن.

فكونوا عند مستوى المسؤولية

وبحجم التحدي والرهان والغيرة

لاستعادة الحقوق غير منقوصة

اللجنة التحضيرية المشتركة

للفعالية العامة

للتصعيد والاحتجاج

العاصمة عدن

3 يوليو 2020