شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تكشف عن الإجراء المطلوب لسفر المواطنين والمقيمين لخارج المملكة للضرورة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الإجراء الذي يُمكن للمواطن والمقيم من خلاله أن يسافر خارج المملكة إذا استدعته ظروف ضرورية لذلك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان المغرد قال في استفساره: “أنا مواطن سعودي أرغب في السفر للخارج للضرورة ومعي ما يثبت ذلك ماهو الحل؟”.

وردت “الجوازات” على حسابها الرسمي في موقع “تويتر” على استفسار المواطن قائلة: “إنه فيما يخص الحالات الإنسانية والاستثنائية، يرجى توجيه برقية لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة على الرقم (???) تتضمن الطلب بشكل واضح مع إرفاق المبررات”.