شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف عن مقترح مكون من 5 نقاط لبدء تنفيذ ”اتفاق الرياض” الموقع بين الشرعية والانتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة، عن مقترح تم التوافق عليه بشكل مبدئي من قبل الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، يشمل خمس نقاط يتم تطبيقها لتنفيذ اتفاق الرياض.

وذكرت المصادر، أن نقاط المقترح تتضمن "إيقاف العمليات العسكرية للجيش في محافظة أبين، وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن، مقابل إعلان المجلس الانتقالي تراجعه عما يسمى "الإدارة الذاتية".

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وأوضحت المصادر، أن المقترح المتوافق عليه بشكل مبدئي يتضمن إعادته ألأوراق النقدية التي سطا عليها المجلس الانتقالي الشهر الماضي في عدن.

المقترح يشمل ايضا، تسمية رئيس للحكومة خلال الساعات القادمة، والبدء بمشاورات التشكيل الوزاري لها مناصفة بين الشمال والجنوب، خلال فترة شهر من تنفيذ النقاط السابقة.

وبحسب المصادر، فإن تنفيذ النقاط السابقة ستكون بالتزامن مع بدء إخراج التشكيلات العسكرية التابعة للانتقالي من مدينة عدن، وإعادة الأوضاع في سقطرى إلى ما قبل الانقلاب على السلطة الشرعية منتصف يونيو الماضي.