شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات الـ f16 تحلق في سماء الخليج .. و إسرائيل تباغت إيران بضربة خاطفة وتدمير أكبر "منشأة نووية" (الصور). والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقاتلات الـ f16 تحلق في سماء الخليج .. و إسرائيل تباغت إيران بضربة خاطفة وتدمير أكبر "منشأة نووية" (الصور).





كشف الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين ، أن إسرائيل قامت بقصف معمل تخصيب اليورانيوم الأكبر في إيران ودمرته . وأوضح كوهين في تغريدة على حسابه بتويتر نقلاً عن مصادر لم يسمها : ” حالات تسمم إشعاعي وإجلاء للسكان من موقع الضربة وتعتيم شامل ، وإيران استنجدت بخبراء روس للتعامل مع التلوث الإشعاعي” . وأضاف: ” إسرائيل استخدمت طائرات إف ١٦ ” . من جانبها، أعلنت طهران، اليوم الخميس، عن وقوع حادث في إحدى الوحدات قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي جنوب طهران. ونشرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أول صورة من الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي صباح اليوم. وكالة أنباء إيران تلمح إلى احتمال تورط #إسرائيل في حادث موقع #نطنز النووي، قائلة "إيران حاولت منع تصعيد الأزمة - يجب إعادة النظر بشكل أساسي في استراتيجية المواجهة والتصدي للأوضاع الجديدة" - نشطاء إيرانيون مستاؤون يتحدثون عن ارتفاع معدلات التلوث الاشعاعي لمستويات خطيرة pic.twitter.com/pKEory2cci — كريستوف (@Cresstove) July 2, 2020





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