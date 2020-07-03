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عدن - ياسمين التهامي - على الهواء مباشرة وفاة مذيعة تلفزيونية ..شاهد فيديو صــــــــادم !!





حقق مقطع فيديو مليونا و900 ألف مشاهدة منذ نشره عبر موقع يوتيوب، يعرض لحظة وفاة مذيعة أوكرانية على الهواء مباشرة. وفقا لما أظهره مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت المذيعة تقدم برنامجها بشكل اعتيادي ليتفاجأ الجميع بترنحها ثم سقوطها مصطدمة بالأرض بقوة، فاقدة حياتها. وقد تداول الفيديو والخبر وسائل إعلام دولية وعالمية، لما له من صدى واسع وأحدث صدمة لدى الجماهير في بلدان العالم.







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