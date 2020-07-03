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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــاجل: صافرات الانذار السعودية تدوي للاغاثة : النار تلتهم كل ما في طريقها " حرائق هائلة" تشتعل شاهد" فيديو مخيف"

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أظهر مقطع فيديو، اندلاع حريق هائل في عدد من ورش المدينة الصناعية بجيزان في السعودية اليوم الأربعاء . ووثق الفيديو جهود الدفاع المدني لإخماد النيران والمستمر حتى مثول الخبر للنشر . ولم يتبين بعد حجم الخسائر بعد نشوب الحريق في عدد من الورش والأخشاب ، كما لم ترد اي انباء عن إصابات او وفيات . نتعذر عن نشر الفيديو بسبب عدم امتلاكة حالياً.





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